Киеву необходимо любой ценой заманить к себе мировых лидеров, которые собираются отправиться в Москву на празднование Дня Победы, на день раньше, чем это хотят сделать российские власти — 8 мая вместо 9. Именно это в интервью порталу «Обозреватель» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает свой план реальным, поскольку вся «Европа» (включая, разумеется, и Украину) отмечает победу над фашизмом как раз 8 мая. При этом бывший глава МИД забыл, что его преемник на этом посту Вадим Пристайко вообще не собирается праздновать «победобесие». По этой и многим другим причинам план экс-министра обречен на провал, заявил в интервью Федеральному агентству новостей крымский политолог Владимир Джаралла.

«Климкин уже вошел в историю прежде всего тем, что превратился в некую «шкалу измерения», по которой оценивается каждый украинский дипломат. Отныне можно быть либо ниже «шкалы Климкина» (что довольно тяжело, но на Украине все возможно), либо чуточку выше. Так что подобные странные во всех отношениях заявления от экс-министра вполне ожидаемы: при этом предсказать, что именно он скажет, невозможно. При определенных обстоятельствах Климкин составил бы отличную пару нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому — но, разумеется, только на сцене», — уверен собеседник ФАН.

Политолог заметил в словах бывшего главы МИД невольное признание в том, что Украина как понятие вне России просто не существует.

«Фактически он заявил, что его страну воспринимают только по отношению к России, — сказал Джаралла. — Что же касается опасений Климкина насчет того, что собравшиеся в Москве мировые лидеры будут обсуждать Украину с целью «надеть ей на голову какой-то вариант», то здесь смею предположить, что он несколько переоценивает значение украинской проблемы для международных отношений».

Кроме того, Климкин, заявляя в своем обращении, что главы государств поедут в Москву «не только венки возлагать», извращает тем самым смысл их приезда в Россию 9 мая, считает собеседник ФАН.