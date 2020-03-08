Складское помещение и «Газель» сгорели в Москве. ФАН-ТВ

В столице произошел крупный пожар. На улице Профсоюзная, дом 8, корпус 2 в складском помещении случилось возгорание, недалеко располагаются две стройки.

По словам очевидцев, были слышны взрывы — на складе находились строительные материалы. С постройки пламя резко перекинулось на рядом стоящий грузовой автомобиль «Газель», на котором перевозили эти материалы.

Легковые авто вовремя успели откатить. На место ЧП прибыли пожарные расчеты и локализовали огонь. Сейчас выясняется, что стало причиной крупного пожара. Информации о пострадавших не поступало.