Жительница Белгорода с коронавирусом госпитализирована в Москве

Москва, 8 марта. Заразившаяся коронавирусом жительница Белгорода госпитализирована в одну из клиник Москвы. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева.

«Мы сегодня получили информацию от наших коллег по городу Москве о госпитализации жительницы Белгорода в многопрофильную больницу Москвы», — пояснила она.

Оглезнева также добавила, что россиянка недавно вернулась из Италии, после чего у нее появились симптомы острой вирусной инфекции. Женщина обратилась за медицинской помощью и была сразу госпитализирована. Лабораторное обследование подтвердило наличие коронавирусной инфекции. В настоящее время состояние россиянки удовлетворительное.

«У нее легкая степень течения заболевания», — добавила Оглезнева.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 105 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.

К настоящему моменту в России зарегистрированы 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии, 14 — у граждан России. Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.