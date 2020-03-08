Девушкам на Красной площади прочитали стихи в честь 8 Марта

Москва, 8 марта. В Москве, на Красной площади в честь Международного женского дня открылась весенняя ярмарка. На ней можно купить букет цветов, выпить горячий чай и послушать стихи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Высокие, красивые мужчины, одетые в костюмы и цилиндры, подходят к девушкам и поздравляют их с праздником, читая стихи знаменитых русских поэтов. Девушки уходят с ярмарки с улыбкой и хорошим настроением.

«Редко в наше время женщины слышат поэзию, а это отличный повод послушать стихи. Девушки улыбаются, некоторые даже плачут, это такие живые эмоции», — рассказывает Иван, один из чтецов.

На ярмарке проходят мастер-классы для детей, один из таких — «Готовим маме торт» — провели волонтеры. Бесплатные мастер-классы они проводят каждый год, а пока дети заняты на ярмарке, у родителей есть время пройтись и купить что-нибудь в магазинчиках на площади.

В день праздника проезд на общественном транспорте в Москве и Подмосковье для девушек сделали бесплатным. В Московском зоопарке на Краснопресненской прошла акция «Дамы в леопардовом», вход для девушек с любым элементом одежды цвета леопардового меха бесплатный.