Возлюбленная Козловского Зуева поразила поклонников обнаженным фото во время беременности

Москва, 8 марта. Спутница российского актера Данилы Козловского Ольга Зуева поразила поклонников обнаженным фото во время беременности. Снимок девушка выложила на своей странице в Instagram.

Актриса поздравила подписчиц с Международным женским днем и описала свои размышления по поводу того, что значит быть женщиной.

«Это умение ставить нужды другого выше своих, не страдая при этом, а получая удовлетворение. Это способность любить так, как никто другой. Это быть верной, уязвимой, терпеливой», — написала Зуева.

Возлюбленная Козловского также отметила, что «настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир — это просто эмоции».

Поклонники порадовались вместе с новоиспеченной матерью и оставили ей теплые пожелания.

«Как тонко и верно все сказано!», «С праздником, Олечка! Вы чудесны...», «Очень важные слова», «Прочитанное тронуло до слез», — откликнулись подписчики.

О том, что у Козловского появился первый ребенок стало известно в начале марта. Ольга Зуева сообщила в Instagram, что родила девочку. Звездная пара образовалась около пяти лет назад, а в 2016 году Козловский и Зуева открыто заявили о своих отношениях.

Козловский выложил в Instagram первый снимок с новорожденной дочерью 3 марта. На опубликованном фото он держит ребенка на фоне городского пейзажа и целует ее в лоб, передавало Федеральное агентство новостей.