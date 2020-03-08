Возлюбленная Козловского Зуева поразила поклонников обнаженным фото во время беременности

Москва, 8 марта. Спутница российского актера Данилы Козловского Ольга Зуева поразила поклонников обнаженным фото во время беременности. Снимок девушка выложила на своей странице в Instagram.
Актриса поздравила подписчиц с Международным женским днем и описала свои размышления по поводу того, что значит быть женщиной.
«Это умение ставить нужды другого выше своих, не страдая при этом, а получая удовлетворение. Это способность любить так, как никто другой. Это быть верной, уязвимой, терпеливой», — написала Зуева.
Возлюбленная Козловского также отметила, что «настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир — это просто эмоции».
Быть женщиной - это дар. Это умение ставить нужды другого выше своих, не страдая при этом, а получая удовлетворение. Это способность любить так, как никто другой. Это быть верной, уязвимой, терпеливой - на что, порой, требуется намного больше внутренних ресурсов и сил, чем на то, чтобы завоевать, выиграть или прогнуть под себя... Наконец, это способность вынашивать или созидать новую жизнь, что есть больше, чем любое произведение искусства. С праздником Вас, Женщины! Скорее всего, среди нас много настоящих бойцов, которые никогда не услышат похвалы и не получат медали славы, но это не так важно, потому что настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир - это просто эмоции. ???? @vasiltsovaaa
Поклонники порадовались вместе с новоиспеченной матерью и оставили ей теплые пожелания.
«Как тонко и верно все сказано!», «С праздником, Олечка! Вы чудесны...», «Очень важные слова», «Прочитанное тронуло до слез», — откликнулись подписчики.
О том, что у Козловского появился первый ребенок стало известно в начале марта. Ольга Зуева сообщила в Instagram, что родила девочку. Звездная пара образовалась около пяти лет назад, а в 2016 году Козловский и Зуева открыто заявили о своих отношениях.
Козловский выложил в Instagram первый снимок с новорожденной дочерью 3 марта. На опубликованном фото он держит ребенка на фоне городского пейзажа и целует ее в лоб, передавало Федеральное агентство новостей.