Возлюбленная Козловского Зуева поразила поклонников обнаженным фото во время беременности

Быть женщиной - это дар. Это умение ставить нужды другого выше своих, не страдая при этом, а получая удовлетворение. Это способность любить так, как никто другой. Это быть верной, уязвимой, терпеливой - на что, порой, требуется намного больше внутренних ресурсов и сил, чем на то, чтобы завоевать, выиграть или прогнуть под себя... Наконец, это способность вынашивать или созидать новую жизнь, что есть больше, чем любое произведение искусства. С праздником Вас, Женщины! Скорее всего, среди нас много настоящих бойцов, которые никогда не услышат похвалы и не получат медали славы, но это не так важно, потому что настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир - это просто эмоции. ???? @vasiltsovaaa

