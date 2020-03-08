Эрдоган пригрозил возобновлением операции в Идлибе в одностороннем порядке

Стамбул, 8 марта. Анкара может в одностороннем порядке возобновить военные действия в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

«Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции «Весенний щит» не будут сдержаны», — заявил президент Турции.

Эрдоган пригрозил, что в случае, если принятые российско-турецкие договоренности не будут соблюдаться, то Анкара «продолжит идти по тому пути, который сама для себя определила». Он напомнил, что за прошедший месяц в Идлибе погибло 59 турецких военных.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее провели переговоры в Кремле, по итогам которых были приняты договоренности об урегулировании ситуации в Идлибе.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале, когда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1) и союзные ей формирования начали наступление на находящиеся под контролем сирийского правительства территории. Сирийская армия ответила ударом по позициям экстремистов.

Турция оказывала поддержку боевикам запрещенных организаций на территории Сирии. В результате ответной атаки САА погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. Кроме того, Турция нарушала принятые договоренности о мире в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.