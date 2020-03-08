Прихожане УПЦ МП прошли крестным ходом по Одессе с молитвой о мире на Украине

Одесса, 8 марта. Прихожане канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) прошли крестным ходом по Одессе, помолившись о мире на Украине. Об этом пишет местное издание «Думская».

СМИ сообщает, что маршрут крестного хода пролегал вокруг Спасо-Преображенского собора, расположенного в центре города.

«Шествие было организовано в честь религиозного праздника «Торжество православия», который отмечается в первое воскресенье Великого поста», — говорится в тексте.

Власти перекрывали дорожное движение на 20 минут, чтобы обеспечить проведение мероприятия.

Политический режим стал оказывать давление на каноническую церковь после государственного переворота, произошедшего в 2014 году в Киеве. В 2018 году была создана так называемая «Православная церковь Украины», после чего агрессивные действия по отношению к УПЦ МП усилились.

На данный момент «Православная церковь Украины» находится в полном подчинении Константинопольского патриархата. Тем временем Украинская православная церковь остается единственной канонической в стране.

Ранее на видео была запечатлена драка между священниками «Православной церкви Украины» и непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Инцидент произошел в храме Рождества Христова в Одессе, передавало Федеральное агентство новостей.