Галкин поздравил «своих девочек» с 8 Марта трогательным видео

Москва, 8 марта. Российский юморист и телеведущий Максим Галкин поздравил девочек и женщин своей семьи с 8 Марта. Трогательное видео он опубликовал в своем профиле в социальной сети Instagram.

«Отдельные поздравления чудесным девчонкам моей семьи», — написал телеведущий, перечислив свою супругу Аллу Пугачеву, ее дочь Кристину Орбакайте, ее дочь Клавдию Земцову и свою дочь Лизу.

Телеведущий с сожалением отметил, что в настоящее время находится на гастролях, но «мысленно — со своей семьей».

«Будьте счастливы», — пожелал Галкин.

Видео под песню «Ты со мной» в исполнении Кристины Орбакайте и Аллы Пугачевой смонтировали фанаты звездной семьи.

«Максим, вы счастливый человек! Счастье окружает вас, любви и счастья вашему дому!» — поздравила margo_leonowa. «С праздником ваших дорогих и красивых девочек», — поздравила al.ia9440. «Я очень горжусь этой парой. Алла и Максим — это образец», — восхищенно написал petrovamarina47.

Дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Гарри и Лиза часто находят себе развлечения и без современных гаджетов. Галкин в своей социальной сети Instagram выложил видео, на котором показал, как играет с дочкой Лизой.

Максим Галкин удивил россиян фотографией с бородой. Он разместил в своем профиле новый снимок, на котором предстал перед подписчиками в новом образе. Телеведущий отпустил бороду и, что интересно, сделал две маленькие косички.