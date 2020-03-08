Бывший возлюбленный Заворотнюк раскрыл секреты «Моей прекрасной няни»

Москва, 8 марта. Российский актер Сергей Жигунов заявил, что сериал «Моя прекрасная няня», главную роль в котором исполнила его бывшая возлюбленная Анастасия Заворотнюк, является одним из лучших в России.

Актер выразил уверенность, что в настоящее время в России нет телепроекта, который сможет повторить успех сериала «Моя прекрасная няня». Он также добавил, что сериал больше похож на телеспектакль, так как для его съемок использовались «одновременно пять» камер.

«В этом шоу и сценарий прекрасный, и актерский ансамбль работает великолепно. Жанр ситкома — трудный жанр. Тем более, «Прекрасную няню» снимали пятью камерами одновременно. Практически получался телеспектакль», — пояснил актер.

Ранее певец Юрий Лоза призвал представителей СМИ прекратить распространение слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Певец также считает правильными действия родственников актрисы, которые не обсуждают состояние здоровья Заворотнюк с журналистами.

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о наличии тяжелого заболевания у Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. Позднее стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.