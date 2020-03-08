Водонаева назвала возможную причину развода Прилучного и Муцениеце

Москва, 8 марта. Известная телеведущая, модель и блогер Алена Водонаева прокомментировала развод звезд сериала «Закрытая школа» Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Модель отметила, что ей сложно судить о том, кто из них виноват в разводе.

Водонаева напомнила, что в Сети неоднократно появлялись слухи о том, что Прилучный поднимал на свою супругу руку. Кроме того, актера уличали в «ночных загулах» и ночевке в чужой машине. При этом Муцениеце отрицала все проблемы в семье, ссылаясь на «выдумки» журналистов.

«Сложно судить со стороны, кто из супругов больше виноват в том, что этих красивых молодых людей больше не назовешь парой, но Павел, в отличие от Агаты, не раз попадал на страницы скандальной хроники», — приводит слова Водонаевой 7days.ru.

Модель считает, что причиной развода стало то, что терпению Муцениеце пришел конец. Она не смогла больше мириться с выходками супруга и решила расторгнуть брак. Ведущая отметила, что принять такое решение актрисе позволило и то, что она является самодостаточным и успешным человеком.

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце приняли решение расстаться, однако причины их развода после восьми лет брака до конца не ясны. Непонятно также и то, кто будет воспитывать детей. Продолжительное время светские хроникеры плодили слухи о том, что звездная пара разведется, однако подтверждения этим сообщениям не было. Вскоре Муцениеце опубликовала в соцсетях пост, в котором вынесла приговор отношениям.