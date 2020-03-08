Либералы поздравили российских женщин призывами к протестам и вымогательством

Признанная нежелательной на территории РФ организация олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия» решила использовать праздничный день, чтобы в очередной раз напомнить общественности о произволе «тоталитарного режима» и необходимости отправлять деньги для финансирования деятельности так называемой оппозиции.

Активисты и сторонники «Открытой России» в свойственной либеральным оппозиционерам манере решили поздравить российских женщин с 8 Марта, устроив серию пикетов, приуроченных к праздничному дню. Однако даже поздравление с Международным женским днем противники «режима» умудрились подать в русле нужной им политизированной повестки, публикуя соответствующие посты в социальных сетях.

Количество политзаключенных женщин, как утверждают в «Открытой России», постоянно увеличивается. И далеко не всегда причиной являются «активная гражданская позиция» и участие в акциях протеста и митингах. По мнению представителей организации Ходорковского, зачастую эти женщины просто становятся жертвами «тоталитарной» государственной машины.

Но сторонники либеральной оппозиции не ограничились только лишь историями о женщинах, пострадавших от действий «режима», и призывами к активной антигосударственной деятельности. В «Открытой России» также решили воспользоваться случаем и попросить финансовой помощи, сославшись на блокировку счетов одной из «политзаключенных» Яны Антоновой и ее матери.

Стоит обратить внимание, что ограничительные меры в отношении Антоновой были приняты в рамках дела «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексея Навального об отмывании 75 миллионов рублей. Примечательно, что ранее ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Владимир Милов уже собирал «пожертвования» на свою личную карту Сбербанка, в связи с чем у кредитной организации возникли к стороннику Навального вопросы о дальнейшем движении поступающих на счет денежных средств.

Не исключено, что опубликованный «Открытой Россией» номер банковской карты Геннадия Юрьевича может оказаться очередным «теневым каналом» оппозиционеров для получения денег, и нет абсолютно никаких гарантий, что эти средства будут использованы для оказания помощи семье одной из «политзаключенных». Ведь в ситуации с Миловым и ФБК сбор «пожертвований» вполне мог осуществляться для финансирования не только акций протеста и массовых беспорядков, но и террористической деятельности на территории страны.

Таким образом, становится очевидно, что представители либерально-оппозиционных кругов продолжают использовать любой повод, даже если это светлый и добрый праздник, такой как Международный женский день, чтобы лишний раз напомнить о себе в социально-политическом контексте и выклянчить у россиян еще немного денег на свою антигосударственную деятельность.