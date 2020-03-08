Эрдоган обсудит ситуацию с беженцами с представителями ЕС в Брюсселе

Стамбул, 8 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен провести встречу с представителями Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 9 марта. Об этом турецкий лидер заявил во время выступления в Стамбуле.

По словам Эрдогана, он обсудил с представителями ЕС ситуацию с беженцами.

«Надеюсь, вернемся, добившись совсем иных результатов», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Президент Турции призвал пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам. Эрдоган заявил, что нынешнее соглашение «не выполняется».

Напомним, после обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации Эрдоган заявил, что Турция больше не будет сдерживать потоки сирийских мигрантов и открыл границы своей страны с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что турецкий лидер после критики в свой адрес из-за усиления вмешательства в ливийский кризис попытался использовать тему мигрантов, чтобы надавить на ЕС.

По словам представителя французского внешнеполитического ведомства, президент Турции «разыгрывает карту с мигрантами» после негативной реакции Европы на переброску в Ливию завербованных в Сирии террористов. ЕС выступает с осуждением увеличивающейся турецкой интервенции и призывает Эрдогана соблюдать ранее взятые на себя обязательства.