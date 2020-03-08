Кошкин напомнил, что ЛНА в отличие от ПНС отстаивает интересы всего ливийского народа

Силы фельдмаршала Халифы Хафтара действуют оправданно, жестко отвечая на провокации террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, чтобы продолжать процессы политического мирного урегулирования. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Таким образом он прокомментировал заявление пресс-секретаря Генерального командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майора Ахмада аль-Мисмари о том, что военнослужащие ЛНА продолжают соблюдать режим перемирия, введенный 12 января 2020 года, несмотря на регулярные провокации со стороны преступных вооруженных группировок ПНС.

Стоит отметить, что накануне ливийской армии в очередной раз пришлось пресечь попытку террористов оккупационного режима в Триполи сорвать режим прекращения боевых действий. Мисмари напомнил, что солдаты ЛНА имеют полное право жестко отвечать на любые нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных бандформирований ПНС. Он рассказал, что накануне сирийские наемники и протурецкие боевики вновь попытались совершить прорыв позиций ЛНА, однако эта атака была отбита.

«Нужно учитывать, что объявление и сохранение перемирия — это весьма сложный процесс. Мы знаем по другим горячим точкам планеты, где пытаются остановить боевые действия, что объявить перемирие и затем сохранять его не всегда удается. Тот принципиальный подход, который использует Ливийская национальная армия, построенный на соблюдении режима прекращения огня, но предусматривающий возможность жесткого ответа на провокации для их пресечения, это, наверное, такая характерная особенность этого перемирия в Ливии», — обратил внимание Андрей Кошкин.

Еще официальный представитель ЛНА в интервью изданию Аш-Шарк аль-Аусат подчеркнул, что военнослужащие ливийской армии, соглашаясь на перемирие, придерживались сохранения своего права на жесткий ответ в случае нарушений со стороны боевиков, оккупировавших Триполи. При этом он заверил, что полевые приказы исправно выполняются солдатами Халифы Хафтара, которые не открывают огонь по террористам ПНС, атакующим и обстреливающим их позиции без согласования с оперативным штабом. Это значит, что в отличие от разрозненных джихадистских группировок ЛНА беспрекословно придерживаются действующего перемирия.

По словам собеседника ФАН, военнослужащим ливийской армии приходится противостоять террористам и откровенным бандитам различных группировок ПНС, которые постоянно нарушают режим прекращения боевых действий, а также представляют угрозу для мирного населения североафриканской страны. Он считает, что в таких условиях ради сохранения перемирия вполне допустимо пресечение нападок со стороны незаконных вооруженных бандформирований.

«Объясняется это тем, что ливийская армия имеет дело с нерегулярными силами, а с группировками, которые самостоятельно вооружились, и незаконными бандформированиями, выполняющими в основном бандитские действия и устраивающими провокации и террористические акты, в том числе и против мирного населения. Все это вызывает необходимость жесткого взаимодействия со стороны сил Халифы Хафтара с подобного рода противником. Поэтому такие действия в данном случае целиком оправданы, поскольку они достигают цели», — объяснил эксперт.

В завершении беседы с корреспондентом ФАН политолог заметил, что ЛНА действительно хочет перемирия, так как защищает интересы и безопасность ливийского народа, а продолжение кровопролития на руку только террористическим группировкам Файеза Сарраджа, которые периодически пытаются сорвать его провокациями.