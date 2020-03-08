Самбурская удивила подписчиков фото с голливудскими звездами Кавиллом и Харди

Москва, 8 марта. Известная российская актриса Настасья Самбурская сфотографировалась с голливудскими звездами киноиндустрии Генри Кавиллом и Томом Харди. Снимок она выложила в своем профиле в Instagram.

«Ну, это мой лучший подарок на 8 Марта. Ребята скинулись мне на букет! Сегодня ужинать пойдем. Надеюсь, они не подерутся в ресторане из-за меня», — иронично подписала фотографию Настасья Самбурская.

С первого взгляда кажется, что, действительно, актрисе удалось сделать снимок с одними из самых популярных актеров Голливуда, однако, если приглядеться, то можно понять, что это фотошоп. Но фолловеры оценили юмор Самбурской и поздравили ее с Международным женским днем.

«Настя, с праздником! Ребятки, что надо», — оценил выбор актрисы oleg_kopaev. «Подпись смешная, фотошоп палевный», — отметил пользователь под ником nadin_exl. «Настя, с праздником вас! Ну как же вам идут эти мужчины и цветы!» — восхищенно заметила 1980tansilya. «С праздником, но оба не настоящие», — разочарованно написал guard.1872. «У вас всегда самые шикарные мужчины!» — отметила katsiarinagovor. «Где Тома Харди поймала?» — удивился ivan_ioan_007.

Настасья Самбурская ранее напугала подписчиков отсутствием зрачков и зубов на фото в Instagram. Артистка опубликовала снимок, сделанный во время гастролей с коллегами по спектаклю «Охота на мужчин». По дороге в Ульяновск артисты задремали. При этом Самбурская заснула с открытым ртом и не прикрытыми веками. С таким выражением лица ее сфотографировал один из коллег.