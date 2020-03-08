Аптечный блогер Диденко опубликовала свадебное видео с погибшим мужем

Москва, 8 марта. Аптечный блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой погибли трое человек, опубликовала трогательное свадебное видео со скончавшимся мужем. Ролик девушка выложила на своей странице в Instagram.

«Девять дней, как мы с тобой попрощались. Кажется, я до сих пор не верю, как будто это сон, и я жду, когда он закончится, хотя и знаю, что не сплю», — написала она в посте.

Диденко рассказала, что они поженились только тогда, когда оба «морально к этому созрели». Только после этого супруги взяли первую ипотеку и родили ребенка.

«Все сложности сделали нас сильнее. Ты знал и верил в нас. Второй ребенок, вторая ипотека», — отметила девушка.

Она также вспомнила, что супруг помогал ей с раскруткой блога, на который сейчас уже подписаны 1,6 миллиона подписчиков.

«Как мы пошли на риск — ты уволился с основной работы, ушел во фриланс, чтобы помогать мне с блогом. Ты верил в нас, верил в меня. Верил так, как я сама не верила», — говорится в сообщении.

Диденко заключила, что сейчас ей очень сильно не хватает поддержки мужа.

Напомним, в конце февраля на дне рождения Диденко в московском банном комплексе гости вечерники высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате химической реакции погибли трое человек. В числе жертв инцидент оказался и супруг Диденко Валентин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося, передавало Федеральное агентство новостей.