Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский поставил Украину на грань катастрофы

Киев, 8 марта. Президент Украины Владимир Зеленский не смог оправдать надежды украинцев. Об этом заявил украинский политик и экономист Евгений Мураев.

По его словам, Зеленский поставил Украину на грань катастрофы, так как на протяжении последних девяти месяцев в стране продолжается стремительное ухудшение экономической ситуации. При этом главными предвыборными обещаниями Зеленского были устойчивый рост экономики, увеличение ВВП страны, снижение инфляции и рост золотовалютных резервов. Однако за первые девять месяцев президентства Зеленскому не удалось реализовать свои обещания. Мураев отметил, что данная ситуация является последствием внешнего управления.

«Причина всех наших бед не столько в некомпетентности правителей, сколько в неправильном направлении движения нашей страны и внешнем управлении», — пояснил политик.

Он также добавил, что Украина находится в катастрофической ситуации, которая ставит под угрозу украинскую государственность. Мураев подчеркнул, что смена украинского правительства не повлияет на ситуацию, так как Зеленский сконцентрировал в своих руках все политические процессы.

«Есть только правительство Зеленского. Он — глава страны, монобольшинство — его, и фактически он сам второй раз формирует правительство. А попытка переложить ответственность рассчитана на то, что народ не сильно разбирается в процессах, и граничит она с политической незрелостью и малодушием», — уверен политик.

Напомним, 4 марта депутаты Верховной рады утвердили новый кабинет министров Украины. Новый состав украинского правительства был предложен Денисом Шмыгалем, который сменил на посту премьер-министра Алексея Гончарука, передает газета «Известия».