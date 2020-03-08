Лыжник Большунов выиграл зачет в дистанционных гонках на Кубке мира

Осло, 8 марта. Российский лыжник Александр Большунов стал победителем марафонской гонки на этапе Кубка мира в Норвегии. 23-летний спортсмен стал абсолютным лидером в гонке с общего старта на 50 километров классическим стилем.

Отмечается, что Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды. На втором месте оказался норвежец Симен Хегстад Крюгер, завершивший гонку с отставанием от россиянина на 0,9 секунды. Еще один норвежский лыжник Эмиль Иверсен закрыл тройку лидеров.

Большунов имеет в своем активе 1293 очка, эта победа гарантировала ему победу в зачете Кубка мира в дистанционных гонках. За три этапа до окончания соревнований он стал недосягаемым для соперников. Даже норвежец Шур Рете, который идет в списке вторым после Большунова, уже не сможет догнать его. Разница между Рете и Большуновым составляет 429 очков.