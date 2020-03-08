IOWA и байкеры поздравили студенток, запертых на карантин, с 8 Марта. ФАН-ТВ

Из-за угрозы коронавируса общежитие СЗГМУ им. Мечникова закрыто на карантин. Девушки-студентки встречали Международный женский день без возможности выйти из здания.

Ситуацию, а вместе с ней праздник, спасли неравнодушные люди: певица IOWA, петербургские байкеры из организации «Мотосолидарность», товарищи по медвузу и администрация Северной столицы, которая согласовала неформатное мероприятие.

«Здесь в общежитии мои одногруппницы, друзья и много знакомых, естественно, потому что мы все из одного университета. И сегодня мы с ребятами пришли, чтобы поздравить девочек с праздником и просто увидеться. Спросить, как они, все ли хорошо. Очень рады, что нам устроили такую возможность — повидаться, помахать ручкой элементарно. Они там стоят сейчас смотрят на нас. Выглядят счастливыми, рады встрече, как и мы. Осталось немножко, дней 10, кажется. И они снова вернутся в университет. Мы уже соскучились, думаю, они по нам тоже», — рассказала корреспонденту ФАН-ТВ Яна, студентка СЗГМУ им. Мечникова.

Живая музыка от IOWA на импровизированной сцене прямо под окнами общежития, рев мотоциклов и тысячи тюльпанов — так выглядело 8 Марта для тех девушек, которые не смогли покинуть стен студенческого жилища на праздник.

Даже передача подарков и цветов велась под строгим «санитарным контролем» — только через ответственные руки и без участия посторонних. Но торжество, тем не менее, было спасено, букеты вручены, а настроение поднято.