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Сирия новости 8 марта 19.30: жители встретили конвой США в Хасаке ударами камней, 3 колонны с техникой Турции прибыли в Идлиб

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Военный конвой США

Сирия, 8 марта. Жители забросали камнями конвой США на северо-западе Хасаки. Курдские боевики арестовали студента колледжа на въезде в город Ат-Табка. Турция перебросила в Идлиб три колонны с подкреплениями, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в провинции Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в западной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: арестовали студента колледжа на въезде в город Ат-Табка в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: направили три военных конвоя в провинцию Идлиб.

Соединенные Штаты: столкнулись с вооруженным сопротивлением мирных жителей на северо-западе Хасаки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что инженерные подразделения сирийской армии провели работы по зачистке местности в северо-восточной части региона. Саперы сил САР работали над ликвидацией следов военного присутствия боевиков в районе Аль-Ладжат вблизи границы с соседней Эс-Сувейдой. В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал данные о завершении нового этапа разминирования в городах Джасим и Эль-Харра.

Напомним, территория провинции Даръа полностью перешла под контроль правительственных сил летом 2018 года в результате операции «Базальт». При этом многих кровопролитных столкновений удалось избежать благодаря посредничеству ЦПВС.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На территорию Идлиба въехали уже три военных конвоя из турецкой провинции Хатай. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), десятки единиц военной техники пересекли границу через пункт-пропуска «Кафр-Лясин». По информации медиапортала Step News Agency, переброшенная техника будет задействована в строительстве очередного наблюдательного поста, который разместят в окрестностях населенного пункта Зардана на севере провинции.

Telegram-канал (almohrarmedia2) сообщает о том, что на западе региона возобновились взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В ответ на провокационные обстрелы исламистов правительственные войска открыли огонь по позициям противника на подступах к населенному пункту Аль-Гассания неподалеку от Джиср аш-Шугура. Напомним, накануне боевики, отряды которых базируются в данном районе, предприняли попытку атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в соседней Латакии.  

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о возобновившихся арестах мирных жителей в районах, подконтрольных «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Курдские боевики задержали студента колледжа в городе Ат-Табка к юго-западу от Ракки. Молодого человека остановили на контрольно-пропускном пункте на въезде в населенный пункт. Местные активисты уверены, что он будет принудительно направлен в тренировочные лагеря SDF в рамках насильственной вербовки, проводимой незаконно.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Накануне поступали данные о переброске конвоя с подкреплениями США в Хасаку. Согласно информации Telegram-канала (NovostiDamask), жители деревни Аль-Кузлия к западу от города Тель-Тамр перекрыли проезд американской колонне. При попытке въехать в поселение солдаты США столкнулись с сопротивлением сирийцев, которые забросали бронемашины камнями. Американские военные были вынуждены отступить. Как известно, население САР не впервые встречает силы Вашингтона подобным образом. Прошлый такой инцидент произошел в районе населенного пункта Хирбет-Хамо 13 февраля. Тогда американцы открыли по жителям, в результате чего погиб 14-летний подросток. Как известно, конфликт удалось погасить после прибытия на место российских военнослужащих.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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