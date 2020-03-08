Сирия, 8 марта. Жители забросали камнями конвой США на северо-западе Хасаки. Курдские боевики арестовали студента колледжа на въезде в город Ат-Табка. Турция перебросила в Идлиб три колонны с подкреплениями, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в провинции Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в западной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: арестовали студента колледжа на въезде в город Ат-Табка в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: направили три военных конвоя в провинцию Идлиб.

Соединенные Штаты: столкнулись с вооруженным сопротивлением мирных жителей на северо-западе Хасаки.

Провинция Даръа

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что инженерные подразделения сирийской армии провели работы по зачистке местности в северо-восточной части региона. Саперы сил САР работали над ликвидацией следов военного присутствия боевиков в районе Аль-Ладжат вблизи границы с соседней Эс-Сувейдой. В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал данные о завершении нового этапа разминирования в городах Джасим и Эль-Харра.

Напомним, территория провинции Даръа полностью перешла под контроль правительственных сил летом 2018 года в результате операции «Базальт». При этом многих кровопролитных столкновений удалось избежать благодаря посредничеству ЦПВС.

Провинция Идлиб

На территорию Идлиба въехали уже три военных конвоя из турецкой провинции Хатай. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), десятки единиц военной техники пересекли границу через пункт-пропуска «Кафр-Лясин». По информации медиапортала Step News Agency, переброшенная техника будет задействована в строительстве очередного наблюдательного поста, который разместят в окрестностях населенного пункта Зардана на севере провинции.

Telegram-канал (almohrarmedia2) сообщает о том, что на западе региона возобновились взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В ответ на провокационные обстрелы исламистов правительственные войска открыли огонь по позициям противника на подступах к населенному пункту Аль-Гассания неподалеку от Джиср аш-Шугура. Напомним, накануне боевики, отряды которых базируются в данном районе, предприняли попытку атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в соседней Латакии.

Провинция Ракка

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о возобновившихся арестах мирных жителей в районах, подконтрольных «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Курдские боевики задержали студента колледжа в городе Ат-Табка к юго-западу от Ракки. Молодого человека остановили на контрольно-пропускном пункте на въезде в населенный пункт. Местные активисты уверены, что он будет принудительно направлен в тренировочные лагеря SDF в рамках насильственной вербовки, проводимой незаконно.

Провинция Хасака

Накануне поступали данные о переброске конвоя с подкреплениями США в Хасаку. Согласно информации Telegram-канала (NovostiDamask), жители деревни Аль-Кузлия к западу от города Тель-Тамр перекрыли проезд американской колонне. При попытке въехать в поселение солдаты США столкнулись с сопротивлением сирийцев, которые забросали бронемашины камнями. Американские военные были вынуждены отступить. Как известно, население САР не впервые встречает силы Вашингтона подобным образом. Прошлый такой инцидент произошел в районе населенного пункта Хирбет-Хамо 13 февраля. Тогда американцы открыли по жителям, в результате чего погиб 14-летний подросток. Как известно, конфликт удалось погасить после прибытия на место российских военнослужащих.