Климкин назвал визит лидеров США и Европы в Москву 9 Мая катастрофой для Украины

Москва, 8 марта. Лидеры западных стран, которые примут участие в праздничных мероприятиях в честь 9 Мая в Москве, должны обязательно заехать в Киев 8 мая, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин.

Известно, что 9 мая в столицу России приедут, в том числе президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин. Согласием на приглашение ответили свыше двух десятков глав государств и правительств.

По мнению Климкина, это станет катастрофой для Украины.

«Если они все-таки поедут, а это большое «если», то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как — в Москву едут, а в Киев не едут?» — возмутился Климкин в комментарии местному изданию «Обозреватель».

Климкин подчеркнул, что лидеры западных стран поедут в Москву или Киев «не только венки возлагать». В своих прогнозах он дошел до того, что главы стран Запада вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, смогут «разыграть комбинацию и попробовать за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит».

«Угрозы я вижу в этом абсолютно реальные», — подчеркнул он.

При этом Климкин заявил, что считает возможным организовать визит президентов США, Франции и британского премьера в Киев 8 мая.

«Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их затащить. <…> Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая», — предупредил он.

Напомним, с 2015 года на Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. День Победы, 9 Мая, также остается праздником, но все мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая. Кроме того, особо патриотично настроенные украинцы неоднократно допускали оскорбления и даже попытки физического воздействия на тех, кто отдавая дань памяти советским воинам, использовал ту или иную советскую атрибутику, георгиевские ленточки (они запрещены на Украине на законодательном уровне).