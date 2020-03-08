Зеленский объяснил, почему охранники «не разрешают» ему пользоваться велосипедом

Киев, 8 марта. Законодательство Украины предусматривает меры безопасности президента страны, согласно которым он не может передвигаться на велосипеде. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

По словам Зеленского, ему «не разрешают» садиться на велосипед, поскольку охранники несут уголовную ответственность за его безопасность.

«Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде», — отметил украинский президент.

Охрана также является причиной того, что офис Зеленского не может переехать из центра Киева в другое место.

«А переехать просто в любое помещение мне не позволяет охрана. Я и так «порезал» кортеж. У нас там было по 12-20 машин, сейчас мы ездим на трех», — заключил он.

Ранее Зеленский совершил официальный визит в Эстонию, в ходе которого президент страны Керсти Кальюлайд подарил ему электровелосипед и мед. Поступок эстонского президента наделал много шума, поскольку на велосипеде ездил герой Зеленского в сериале «Слуга народа» Василий Голобородько. Однако Зеленский так и не воспользовался необычным подарком.

Украинский президент рассказал, когда жители страны разочаруются в идее членства в Евросоюзе. По его словам, это произойдет, если Украина в ближайшие 20 лет не вступит в ЕС, передавало Федеральное агентство новостей.