Лыжник Ларьков покинул Кубок мира в Норвегии из-за подозрения на коронавирус

Москва, 8 марта. Российский лыжник Андрей Ларьков снялся с очередного этапа Кубка мира в Осло из-за подозрения на коронавирус. Спортсмен уже покинул расположение сборной РФ в Норвегии и отправится на карантин в Москве. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Вяльбе заявила, что у Ларькова поднялась высокая температура. В ближайшее время лыжнику предстоит сдать анализы на коронавирус.

«Думаю, что вряд ли коронавирус. Нельзя заразить остальных членов команды, конец сезона, и любой чих может сказаться на всех», — отметила она.

Напомним, что 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе нового китайского вируса. Те, кто посещал страны и территории, где были зафиксированы вспышки коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию.