Армия Халифы Хафтара отразила атаку ПНС Ливии к востоку от Мисураты

Триполи, 8 марта. Бандформирования и террористические группировки, поддерживаемые Турцией, 7 марта предприняли попытку продвижения к позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в направлении аль-Хиша к востоку от Мисураты. Об этом пишет арабское издание Almarsad.

Сообщается, что силам Халифы Хафтара удалось отразить атаку боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — это подтвердил командующий оперативным штабом Сирта генерал-майор ЛНА Салим Дерьяк.

Еще одна попытка прорыва была предпринята бандформированиями Сарраджа в районе аль-Вишка, где боевики также не смогли пробиться через оборону Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщал новостной канал в Twitter, связанный с ЛНА.

Кроме того, бандформирования ПНС разместили тяжелую артиллерию в гражданском секторе, не гнушаясь прикрываться спинами мирных жителей как щитом. Также террористы оккупировали аэропорт «Митига», который все еще используется для гражданских целей. Воздушная гавань стала для них удобным прикрытием обстрелов и военным аэродромом одновременно.

Отметим, неподалеку от аэропорта расположена одноименная неофициальная ливийская тюрьма, где с мая 2019 года незаконно удерживаются двое российских граждан — социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россияне были похищены боевиками группировки RADA, которой командует Абд аль-Рауф Карра — подопечный главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги.