Автоэксперты рассказали, как отреагируют россияне на новую форму полиса ОСАГО

С 8 марта вступает в силу новая форма полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Отныне, согласно указанию ЦБ, автолюбители вправе вносить информацию о договоре добровольного автострахования на оборотную сторону полиса ОСАГО, избавив себя от необходимости возить дополнительный документ. Принятая мера значительно упростит работу страховым компаниям и позволит сэкономить на дорогой бумаге с водяными знаками, заявил в интервью Федеральному агентству новостей автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«Правда, жизнь автомобилистов это не особо уж и упростит, — сказал собеседник ФАН. — И с новым полисом ОСАГО ярче она не станет. Рядовому водителю все равно, на двух листочках у него страховка или на одном. Главное, что по закону должен всегда иметь с собой автолюбитель — это полис обязательного страхования, а КАСКО он вполне может оставить у себя дома».

Однако, продолжил автоэксперт, внутренним документом МВД необходимость постоянно возить с собой оригинал ОСАГО также отменена — достаточно лишь копии, введя данные которой в специальную систему, автоинспектор или иное уполномоченное лицо могут увидеть все тот же договор обязательного страхования в электронной форме.

«В общем-то, эту копию можно показать даже на телефоне — но я на всякий случай вожу с собой распечатку, — сказал Субботин. — А то, что теперь два полиса будут на одном листе, упростит жизнь только клеркам страховых компаний, у которых значительно снизится количество волокиты. Смысл в этом все же есть: особенно, если внимательно слушать экоактивистку Грету Тунберг. Меньше бумаги — это хорошо. Да и денег эта бумага стоит немалых — водные знаки, все дела. Не бог весть какое, но сокращение расходов!».

Автообозреватель на радио «ВЕСТИ FM» Игорь Моржаретто также не считает, что объединение двух полисов на одном документе как-то поможет автолюбителям. Нововведение он назвал «странной идеей одного из депутатов, которую тот высказал предыдущему премьер-министру».