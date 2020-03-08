Пушков назвал «данью» Польши покупку американского вооружения

Москва, 8 марта. Польша заключила с США сделку о поставке польской армии 180 ракет и 79 пусковых аппаратов Javelin. Сенатор Алексей Пушков назвал контракт «данью» Варшавы.

По данным Bild, Варшава решила массово перевооружить армию из-за опасения «российской агрессии». Польша купит у США 180 ракет и 79 пусковых аппаратов общей стоимостью 100 млн долларов. Кроме того, ожидается, что военные расходы Польши к 2035 году вырастут до 2,5% ВВП.

По словам Пушкова, Польша готова впустую потратить миллионы долларов, прикрываясь «российской агрессией». На деле же Варшава нашла способ переправить средства своему «сюзерену» за океан.

«Польша все закупает и закупает ненужное ей оружие, отправляя деньги поляков в США. В тщетном ожидании «российской агрессии», которой не будет, эти 180 ракет и 79 установок заржавеют и в итоге отправятся в утиль. На деле эти «Жавелины» — дань, которую Варшава платит сюзерену — США», — написал Пушков в Twitter.

Ранее в Польше прошли военные учения США Defender-Europe 20 («Защитник Европы 20»), они стали крупнейшими маневрами в Европе за 25 лет. В рамках учений свои навыки отработали 37 тысяч военных из стран — участниц НАТО, большая часть военнослужащих прибыла из США. Силы НАТО отработали переброску войск в Европу. Вооружение и военная техника прибыла на континент морскими судами, а далее была доставлена на территорию Прибалтики через Германию и Польшу.