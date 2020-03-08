Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России раздутой

Москва, 8 марта. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация вокруг китайского коронавируса является раздутой.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» она отметила, что было много критики после того, как российские власти приняли жесткие меры для нераспространения инфекции.

«Ну это, я считаю, абсолютно раздутая история», — ответила Голикова на вопрос о том, может ли в ближайшее время ситуация с коронавирусной инфекцией в России ухудшиться.

По словам вице-премьера России, все структуры, которые работают по вопросам предотвращения распространения коронавируса, действуют слаженно.

«Даже если бы не было никакого коронавируса, а, например, была бы эпидемия гриппа, более серьезная, чем та, которую мы имеем в этом году», — объяснила Голикова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции властей на информационные вбросы на фоне вспышки нового типа коронавируса. По его словам, вбросы и провокации идут из-за рубежа. Глава российского государства оценил ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции в России. Он призвал наладить работу по информированию населения о реальной ситуации.

Власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Позже посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что победить коронавирус на всей территории Китая получится, скорее всего, до конца марта.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 8 марта сообщил, что в России зарегистрировано три новых случая заболевания новым типом коронавируса.