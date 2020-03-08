Королева похвасталась на фото копией Тарзана из воздушных шариков

Москва, 8 марта. Эстрадная исполнительница Наташа Королева похвасталась перед подписчиками подарком, который приготовила для своего мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан. Видео поздравления певица выложила на своей странице в Instagram.

На видеозаписи Королева показывает копию Тарзана, сделанную из шариков. Ими был украшен зал, где Глушко проводит репетиции своего нового шоу.

«50 оттенков Серого!» — озаглавила пост Королева.

Известному стриптизеру исполнилось 50 лет, поэтому его супруга решила сделать столь необычный подарок.

«Мой золотой мальчик! Я тебя поздравляю с твоим днем. Знаю, как ты не любишь высокопарные слова, поэтому все, что я хочу тебе сказать, я скажу тебе дома на ушко», — сказала певица на видео.

Подписчики выразили восторг и также поздравили Тарзана с юбилеем.

«Браво, Наташенька! С днем рождения, Сережа», «С днем рождения красивого, талантливого мужчину. Вы замечательная семья. Пример для подражания. Счастья Вам и любви», — написали поклонники в комментариях.

Ранее Тарзан поделился, почему живет в браке с Королевой уже 20 лет. По его словам, секрет крепких отношений состоит в готовности обеих сторон идти на уступки, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, звездная пара образовалась в начале 2000-х годов, а в 2003 году Тарзан и Королева узаконили отношения. Позже у супругов появился сын Архип.