Китайские врачи заявили о необратимых последствиях коронавируса для легких

Пекин, 8 марта. Китайские врачи, изучающие новый коронавирус и последствия его влияния на организм человека, заявили о непоправимом вреде COVID-19 на легкие человека.

К такому выводу медики пришли после вскрытия тел девяти пациентов, умерших в феврале. Исследование проводилось в больнице Чжуннань (Университет Ухани). Эксперты уточнили, что воздействие COVID-19 на организм похоже на комбинацию тяжелого острого вирусного синдрома (ТОРС) и СПИДа, потому что бьет по иммунной системе и легким. Одним из возможных осложнений является одышка.

Врачи обратили внимание, что меры предосторожности нужно предпринимать еще на ранней стадии заболевания, тогда риск необратимого фиброза (рубцевания ткани, которая препятствует свободному дыханию) снижается, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число заразившихся превысило 100 тыс. человек. 3,3 тысячи из них скончались, более 55 тыс. выздоровели. Случаи заражения зафиксированы в 93 странах мира.

Накануне в Москве был выписан из больницы первый заразившийся коронавирусом россиянин Дмитрий Беров. Он вернулся в столицу из Италии 23 февраля. По словам мужчины, он бы не отличил симптомы коронавируса от простого ОРВИ.

В настоящее время департамент здравоохранения Москвы опубликовал список из семи стран, при возвращении из которых граждане должны в обязательном порядке проходить 14-дневный карантин.