Швейцарская компания Allseas активно сотрудничает с прямыми конкурентами России

Москва, 8 марта. Швейцарская компания Allseas Group SA, отказавшаяся продолжать строительство газопровода «Северный поток — 2», начала сотрудничество с российскими конкурентами.

Норвежская энергетическая компания Equinor ASA (ранее - Statoil ASA) приступила к реализации нового проекта на крупном шельфовом нефтегазовом месторождении Troll, которое находится на территории Норвегии.

В настоящее время Equinor занимает второе после России место по экспорту энергоресурсов в Европу, являясь прямым конкурентом «Газпрома». Компания Allseas примет участие в строительстве трубопровода, который будет использоваться для поставок газа в страны Евросоюза.

Напомним, в конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предполагает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

После этого швейцарская компания Allseas, занимавшаяся строительством «Северного потока — 2», приостановила сотрудничество с российской стороной.

Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими специалистами, так как для этого нет технологических препятствий. В свою очередь глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что газопровод может быть достроен российским судном «Академик Черский», однако корабль должен пройти дополнительную подготовку для проведения работ на Балтике.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских стран выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.