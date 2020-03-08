Кристина Орбакайте: так хочется, чтобы весь год было 8 Марта. ФАН-ТВ

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте поздравила девушек и женщин с Международным женским днем и пожелала, чтобы этот праздник никогда не заканчивался.

«Я, пользуясь такой цветочной, мартовской весенней возможностью, поздравляю всех девушек, разного возраста, разных профессий, я надеюсь при условии одного хорошего настроения, с праздником. Пусть этот праздник будет длиться весь год. Потому что так хочется, чтобы весь год было восьмое марта. С праздником», — поздравила артистка.