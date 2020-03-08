Айман Шабана заявил, что сотрудничество с Турцией делегитимизирует ПНС

Директор Центра африканских исследований в Каирском университете Айман Шабана заявил, что вмешательство Турции во внутриливийский конфликт «полностью делегитимизирует ПНС и повышает популярность Временного ливийского правительства во главе с Абдаллой Тани». Об этом сообщает арабское издание 218 TV.

«Турецкая интервенция способствует повороту ливийского народа в сторону Ливийской национальной армии перед лицом вооруженных формирований и турецких сил. Вмешательство Анкары усложняет политическую ситуацию в Ливии и поддерживает экстремистов», — сказал Айман Шабана в интервью 218 TV.

Он подчеркнул, что «ПНС не хватает легитимности», так как триполитанское правительство «родилось» из соглашения, требующего одобрения со стороны парламента, а этого не произошло по сей день. В том числе из-за турецкого вмешательства.

Тем временем все больше представителей иностранных СМИ приходят к выводу, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии — нелегитимная структура, о чем говорят некоторые публикации, в которых указывается, что ПНС Ливии не справилось с изначально поставленной задачей и утратило свою легитимность более двух лет назад.

Журналист немецкого издания Zuerst утверждает, что у ПНС Ливии «истек срок годности».

«Все преследуемые [ПНС] цели потерпели неудачу, и в то же время мандат ПНС имел юридическую силу только в течение одного года в соответствии с соглашениями. В случае провала конституции, которая должна была быть представлена ​​в палату представителей в Тобруке, мандат мог быть автоматически продлен до следующего года. Это показывает, что ПНС было законным до декабря 2017 года в соответствии с политическим соглашением Ливии», — пишет Zuerst, подчеркивая нелегитимность Правительства национального согласия.

Последней каплей для международного сообщества стали подписанные соглашения о военном сотрудничестве между главарем ПНС Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Если до этого момента мировые лидеры колебались в своем отношении к триполитанскому правительству, то после откровенного игнорирования всяких международных норм их терпение лопнуло. Однако и ратифицировать эти соглашения не удастся по причине утраты легитимности ПНС.

Помимо этого, за триполитанским правительством стоит еще много «грешков», среди которых темное прошлое, а в некоторых случаях и настоящее его функционеров. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) уже сообщало о том, какие бандформирования входят в «МВД» и Минобороны ПНС. Некоторые члены и главари этих группировок числятся в санкционных списках ООН и третьих стран, а преступления банд фиксировались в нескольких докладах СБ ООН. Кроме того, выявлены случаи, когда группировки совершали теракты в Ливии совместно с международными террористическими организациями.

Плотную связь функционеров Правительства национального согласия с террористами подтверждает ближайшее окружение его лидера. На молитве в Ид аль-Фитр в Триполи рядом с Файезом Сарраджем был замечен человек, признанный террористом 10 июня 2017 года Комитетом по обороне и национальной безопасности Палаты представителей. Это Салех Хадийат ад-Даики. Он является военным командиром группы боевиков и бывшим руководителем тюрьмы аль-Хадаба, о чем писало ливийское издание Libya akhbar.