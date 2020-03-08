Зеленский рассказал, когда украинцы разочаруются в членстве в ЕС

Киев, 8 марта. Украинцы могут разочароваться в идее членства государства в Европейском союзе (ЕС), если Киев не вступит в него в ближайшие 20 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, лидеры европейских стран часто говорят о том, что Украину ждет членство в ЕС. Однако люди верят не в слова политиков, а в поступки.

«Потому что если Украину не будут, условно, 20 лет брать в Европейский союз, не будут видеть равноправным членом, если это будет затяжной, длительный период, люди сами по себе будут разворачиваться, потому что они будут разочаровываться», — добавил президент Украины в интервью The Guardian.

Зеленский добавил, что украинцы не будут разворачиваться на Восток, а сконцентрируются «внутри страны». Президент Украины подчеркнул, что членство в ЕС не должно формулироваться в виде «сделай — возьмем», это должен быть перечень требований для всех стран, которые намерены вступить в ЕС. В числе требований для вступлений в ЕС Зеленский перечислил верховенство права, демонополизацию, человеческую жизнь в основе, равенство и свободу.

Напомним, что в феврале 2019 года Верховная рада по инициативе действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закрепляется курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.

Несмотря на все попытки Украины, еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан заявлял, что тема членства Украины в ЕС не стоит на повестке, и что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.