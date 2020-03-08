Цеков уличил Facebook и WhatsApp в трансляции русофобских взглядов

Москва, 8 марта. Россиянам, в том числе чиновникам, следует отказаться от использования американских социальной сети Facebook и мессенджера WhatsApp. Об этом заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Он заметил, что эта система в целом регулярно транслирует русофобские взгляды. Сергей Цеков в очередной раз поинтересовался, откуда «такая любовь к Facebook и WhatsApp».

«Лично у меня нет ни Facebook, ни WhatsApp и как-то я нормально существую, своей профессиональной деятельностью нормально занимаюсь. Я вообще считаю, что нужно быть патриотом во всем. В частности, покупать отечественные товары, использовать социальные сети отечественные», — заявил сенатор.

Он призвал и чиновников отказаться от использования американских сетей. С точки зрения Цекова, Facebook может быть использован исключительно в случае контактов с зарубежными коллегами. Он пояснил свою позицию, отметив, что не призывает запретить соцсети. По мнению сенатора, нужно в данном случае работать индивидуально.

«Я бы советовал отказаться и от Facebook, и от WhatsApp. Я принципиально не использую Facebook: как можно находиться в системе, которая постоянно демонстрирует русофобские взгляды? Я отстаиваю такую позицию, она неизменная, и ее правильность подтверждается множеством фактов», — резюмировал в беседе с корреспондентом NewInform.

Многие эксперты и политологи единогласно заявляют, что американская соцсеть Facebook работает в интересах Госдепа США, поэтому пропускает информацию русофобского характера. Так, юрист Виталий Серуканов призвал россиян отказаться от подконтрольного Госдепу США Facebook. По его словам, «американские соцсети даже не ссылаются на соответствующие правовые акты, а просто блокируют аккаунты, выполняя политическую волю Госдепа».

Как заметил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов, Facebook продолжит собирать информацию для спецслужб США. Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько подчеркнул, что суд по административным делам социальных сетей Facebook и Twitter покажет зарубежным резидентам, что они должны уважать законы РФ.