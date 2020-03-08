Три новых случая коронавируса выявлены в РФ

Москва, 8 марта. В России зарегистрированы три новых случая заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ выросло за сутки с 14 до 17. Три новых случая зафиксированы в Московской, Белгородской и Калининградской областях.

Заболевшие коронавирусом посещали Италию в последние две недели Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, сообщили в оперштабе.

О первых случаях заболевания COVID-19 в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об эпидемии с многочисленными очагами и объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба.

Согласно данным ВОЗ, за пределами Китая количество заболевших превысило 21 тысяч человек, более 400 человек умерли. В материковом Китае число погибших увеличилось до 3097, всего заразившихся в стране 80 695 человек. Случаи заболевания также отмечены во многих странах мира, включая Россию.