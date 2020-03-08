Губерниев назвал Тихонова виновником проблем с допингом у биатлонистов

Москва, 8 марта. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губернией считает, что в допинговых проблемах российских биатлонистов виноват бывший советский спортсмен Александр Тихонов. Об этом спортивный журналист написал в Telegram.

Губерниев считает, что все должны помнить о том, что проблемы с запрещенным препаратом эритропоэтином начались в то время, когда четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России, передает «Газета.Ru».

«Все наши проблемы из-за него начались. В 2007 году врач сборной говорил о том, что его методики обнаружить нельзя. Какие методики? Я тогда не говорил об этом, а надо было кричать. Я не знал, что все серьезно», — написал Губерниев.

Ранее Губерниев заявил, что обыски в номерах российских биатлонистов на минувшем чемпионате мира могли быть спровоцированы словами бывшего спортсмена Александра Тихонова. Олимпийский чемпион ответил Губерниеву на выпад в свой адрес и назвал его «идиотом».