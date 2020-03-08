Турция разделилась на два лагеря, подписав с РФ примирительное соглашение по Идлибу

Власти Турции находятся в унынии после подписания в Москве примирительного соглашения по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали 5 марта новое соглашение по урегулированию напряженной ситуации в сирийском Идлибе после почти шестичасовых переговоров в Москве.

Согласно принятому документу, с 6 марта начинается прекращение боевых действий по существующей на момент подписания соглашения линии соприкосновения сторон конфликта. Также Россия и Турция начинают с 15 марта совместное патрулирование для обеспечения безопасности по стратегически важной трассе М4 «Хасака – Алепо» от населенного пункта Тронбе, до Айн аль-Хабра. В заключение принято решение создать 6 километровую зону безопасности на север и юг от трассы М4.

Федеральное агентство новостей (ФАН) решило разобраться, как на подписание примирительного соглашения, которое фактически приостанавливает турецкую экспансию на северо-западе Сирии, отреагировали в самой Турции. Для этого ФАН пообщалось с военным экспертом, доктором военных наук Анатолием Матвийчуком.

Депрессия турецких власте

Глава департамента по связям президента Турции Фахреттин Алтун довольно обширно расписал в Twitter свою позицию по новому идлибскому соглашению. Однако можно выделить ключевые моменты, которые говорят о том, что Турция пытается сохранить лицо на международной арене, отказываясь, как минимум на какое-то время, от своих планов по экспансии.

«Турция доказала, что будет использовать свои военные средства для защиты невинных гражданских лиц в Сирии и для защиты нашей национальной безопасности. Мы не потерпим никаких нападений на наши войска и никакой агрессии со стороны режима (подразделений Сирийской арабской армии (САА) — прим. редакции)», — говорит Алтун, пытаясь все еще показывать решимость Турции следовать своим интересам.

Как замечает Матвийчук, правящая партия Турции сейчас находится, конечно же, в унынии. Ее представители ожидали совершено иных вариантов, там понимают упущенные гипотетические возможности. Но в то же время власти Турции довольны тем, в этом политическом кризисе они вышли с открытым лицом, показав всему миру свою гуманную сущность, подписанием этого договора по Идлибу.

Взгляд на перемирие в Идлибе простых турок

По словам Матвийчука, обычные люди в Турции, простые рабочие и бизнесмены, особенно отельеры и те, кто зарабатывал на сотрудничестве с Россией, они приняли соглашение Москвы и Анкары великолепно, поскольку теперь нет риска разрушения связей. Они ожидают наплыва русских туристов в летний период.

Подобная разделение отношений к происходящему неминуемо привело к появлению разделения народа в соответствии с их интересами.

«Необходимо заметить, что в результате подписания соглашения по Идлибу Турция фактически вновь разделилась на два лагеря: сторонников Эрдогана с точки зрения экспансии на север Сирии и обыкновенных людей, желающих нормализации отношений с Россией», — говорит эксперт.

Турция продолжает шантаж новым миграционным кризисом

Комментируя подписание соглашения по урегулированию ситуации в Идлибе, Фахретин Алтун также обращает внимание на то, что Турция сталкивается с миграционным кризисом, и если Европа не собирается ей помогать, то Анкара не будет препятствовать потоку беженцев из Идлиба в страны Евросоюза.

В этом же ключе звучит и комментарий экс-премьер-министр Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмета Давутоглу, которые обратил внимание, что решение вопроса конфликта в Идлибе не должен быть только турецкой проблемой. Как считает политик, необходимо подключение международных структур и других стран.

По мнению Анатолия Матвийчука, все это демонстрирует тот факт, что Турция продолжает играть Европе роль регулятора потоков беженцев. Надо признать, что Европа сама возложила эту роль на Турцию в свое время. Анкара же добровольно ее приняла. Однако Турция, вязавшись в сирийский конфликт понесла и продолжает нести серьезные финансовые потери.

«Приблизительно, один день пребывания турецкой группировки военных на территории Сирии обходится Анкаре около 1,5 миллиона евро. Турция несет эти финансовые потери каждые сутки. Поэтому турецкое руководство пытается переложить эти потери на Европу. А как это возможно? Напугать Европу беженцами и потребовать увеличения финансовых потоков со стороны Евросоюза на контролирование ситуации с мигрантами. Это опять же политическая игра», — отмечает военный эксперт.

Ловушка для Турции

Интересное мнение о достигнутом урегулировании напряжения в Идлибе высказал лидер партии Vatan («Родина») Догу Перинчек, считающий, что поездка в Москву на переговоры спасла Эрдогана от ловушки, в которую его хотел загнать лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. По словам Перинчека, именно глава РНП пытался открыто столкнуть лбами Турцию и Россию, чтобы накалить обстановку и втянуть две страны в войну. Однако правильное решение турецкого лидера отправиться на переговоры по Идлибу в Россию помогло избежать этого.

Как замечает Матвийчук, партия Vatan является довольно прогрессивной, видящей Турцию европейской и политически развитой. И она говорит, если бы Эрдоган пошел бы на дальнейшую конфронтацию, он бы попал в сразу в несколько ловушек.

«Первая – экономическая, так как истощается потенциал, которые был бы задействован на войну. Далее – финансовый, поскольку это все большие расходы. Также – политический, ведь Турция потеряла бы своих союзников в первую очередь по НАТО, ведь они сразу же отказались ввязываться в эту войну. Помимо этого, Анкара потеряла бы и союзников по арабскому миру, ведь эти страны как-то нейтрально отнеслись к идее развязывания войны против Сирии. Важно заметить и потерю вновь приобретенного для Турции союзника в виде России, которая помогает Анкаре экономически в виде проектов вроде «Турецкого потока» и контрактов на поставку вооружения», — говорит собеседник ФАН.

Если бы дальнейшая эскалация напряжения произошла, Турция попала бы в капкан, и она бы могла прерваться даже не в региональную, а второразрядную державу на Ближнем Востоке, считает Матвийчук.

Турция против сирийского правительства

В своем заявлении Фахреттин Алтун демонстративно пытается показать, что Турция даже после заключения с Россией нового соглашения по Идлибу все равно выступает против законного президента Сирии – Башара Асада.

Помимо этого, Алтун обращает внимание, что Турция планирует недопускать усиления позиций подразделений правительственных сил в Идлибе.

Подобные заявления следует рассматривать как факт того, что турецкое руководство не отказывается от своего желания контролировать северо-запад Сирии. Подтверждает это и факт того, что Турция сознательно отказалась выполнять сочинские соглашения 2018 года, в которых Анкара взяла на себя обязательства разграничить боевиков и добиться отведения крупнокалиберного вооружения. Однако в реальности все это не было сделано.

Как считает Анатолий Матвийчук в ближайшее время мы будем свидетелями своеобразных политических шатаний то влево, то вправо. Потому что те цели, которые турки провозгласили в 2014-2015 годах были не достигнуты. Речь идет о захвате северных сирийских провинций. Так что очень многие будут разыгрывать националистическую карту с точки зрения политических противоречий.

«Важно заметить, что популярность Эрдогана под вопросом. Можно сказать, что он не популярен и держится на националистическо-религиозно настроенном населении. Особенно это заметно после попытки военного переворота в 2016 году, когда он убрал из руководства элиту армии. После этого против него выступили многие генералы. Поэтому в ближайшее время мы будем наблюдать много политической возьни вокруг Сирии, которая будет перерастать в политическую борьбу внутри самой Турции», — заключает доктор военных наук.

Накаленная ситуация в Идлибе

Ситуация на северо-западе Сирии накалилась после вынужденного возобновления военной операции «Заря в Идлибе» подразделениями САА из-за регулярных обстрелов со стороны вооруженных боевиков.

В рамках военной операции было продолжено наступление сразу по двум фронтам: на юге провинции Идлиб, а также в сторону западных пригородов крупнейшего сирийского города Алеппо.

С момента возобновления операции 16 января правительственным силам удалось освободить несколько десятков населенных пунктов, а также ряд стратегически важных сирийских городов, в том числе Серакиб, Маарет ан-Нуман и Кабтан аль-Джабаль.

Турция выступила решительно против проведения антитеррористической операции в Идлибе, увеличив помощь протурецким вооруженным группировкам в регионе, а также террористическим подразделениями вроде «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ).

Помимо оказания военной помощи в виде финансирования и поставок различного вооружения, на фоне успешных действий сирийской армии турецкие военные начали принимать прямое участие в боевых действиях против САА на стороне террористов.

Этот фактор привел к новому витку эскалации, когда в ходе ответного удара САА по позициям террористов, были уничтожены и 36 турецких военных. Анкара в качестве ответа решила начать 1 марта военную операцию «Щит весны», которая была прямо направлена против правительственных сил Сирии.

На фоне серьезного обострения ситуации и прямых атак турецких вооруженных сил по позициям сирийской армии было решено провести 5 марта встречу представителей России и Турции, чтобы урегулировать конфликт. Именно в ходе этой важной встречи и были достигнуты важные договоренности о прекращении огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.