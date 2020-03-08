Бузова показала подарок от своего возлюбленного на 8 Марта

Москва, 8 марта. Российская поп-певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от поздравления с 8 Марта, которое приготовил ее нынешний спутник, блогер Давид Манукян. Артистка рассказала об этом, выложив в Instagram свежий снимок.

На кадрах звезда эстрады держит в руках огромный букет красных роз. Подарок дополняют воздушные шары однотонных оттенков.

«А у меня уже 8 Марта. Ну что, официально начинается день, когда в ленте одни цветы и подарки. Наслаждаемся», — похвасталась Бузова.

Поклонники разделили с певицей радость от сюрприза и принесли свои поздравления с Международным женским днем.

«Супер, рада что ты счастлива!», «Дава постарался. Всех с праздником. Всем любви», «Давид молодец! Расстояние ему не мешает радовать свою любимую! Учитесь мужчины!» — написали подписчики в комментариях.

Были и те, кто откровенно позавидовал артистке.

«Не букет, а мечта, красота», «Сколько здесь роз?» — заметили поклонники.

Ранее Манукян опроверг сообщения, что Бузова содержит его материально. Блогер рассказал, что порой тратит на ужин с бывшей участницей «Дома-2» от 20 до 80 тысяч рублей, при этом они живут вместе, но не в квартире певицы.

Сама Бузова заявила, что Манукян уже знаком с ее родителями. Кроме того, исполнительница поделилась интимными подробностями отношений, передавало Федеральное агентство новостей.