Рудковская закрылась на карантин после поездки во Францию

Москва, 8 марта. Продюсер Яна Рудковская рассказала, что вынуждена изолировать себя от общества на 14 дней после поездки во Францию из-за вспышки коронавируса в Европе.

«Впервые в своей жизни в праздник сижу дома и буду находится еще 9 дней, я на 14-дневном карантине (самоизолировании) после моей поездки во Францию», ― написала Рудковская в Instagram.

Кроме того, продюсер сообщила, что из-за карантина вынуждена перенести празднование своего юбилея с 11 на 24 марта, а также отложить поездку на Мальдивы.

«Это, конечно, все очень непросто, так как все уже заряжено на праздник, но очень не хочется нарушать постановление мэра Москвы и очень хочется, чтобы все мои гости чувствовали себя комфортно и были вне карантина», ― добавила продюсер.

Сообщение сопровождалось видео с традиционным шикарным завтраком продюсера. Однако в этот раз завтрак был необычным, праздничным. Рудковская показала торт-миниатюру завтрака. Подписчики пожелали знаменитости с удовольствием провести время «в заточении» и поздравили продюсера с праздником.

Ранее Рудковская на своей странице в Instagram призвала россиян не поддаваться панике по поводу распространения коронавируса. Супруга Евгения Плющенко выразила уверенность, что скоро специалисты разработают вакцину от этого заболевания. Блогер Лена Миро провела саркастический ликбез для продюсера, заявившей, что коронавирус удастся победить, как и чуму в XVIII веке.