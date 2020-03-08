Автоэксперт Субботин оценил введение нового формата полиса ОСАГО для россиян

Москва, 8 марта. Введение нового формата полиса ОСАГО никак не повлияет на жизнь водителей. Об этом заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«На жизни автовладельцев это не скажется никак... Какая мне как автомобилисту разница, выдадут два полиса или один. Тем более полис ОСАГО (основное, что проверяет автоинспекция, — остальное можно не возить) я могу хранить в электронном виде, показать на смартфоне», — заявил RT Субботин.

По его словам, нововведение в данном случае окажет влияние только на страховые компании и их деятельность. Собеседник издания подчеркнул, что по истечении срока ОСАГО даже при наличии каско управление автомобилем незаконно, поэтому важно будет продлить договор обязательного страхования.

Напомним, в России вступил в силу новый формат «двойного» полиса ОСАГО. Теперь водители смогут вносить информацию о договоре КАСКО на обратную сторону полиса. Таким образом, им не нужно будет заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Полис нового формата доступен и в бумажном, и в электронном виде, отмечает «Газета.ru».

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил, что изменения в системе ОСАГО в 2019 году позволили снизить среднюю премию страховых компаний в большинстве регионов России. По его словам, нововведения привели к усилению конкуренции между страховыми компаниями.