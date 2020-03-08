Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по региональному развитию в России

Москва, 8 марта. Заместитель председателя кабинета министров России Марат Хуснуллин возглавит правительственную комиссию по вопросам регионального развития. Полный состав комиссии сегодня утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Подписанный документ опубликован на сайте Кабмина.

Марат Хуснуллин возглавит комиссию, а его заместителями назначены министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. Третьим заместителем Хуснуллина назначили министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, передает телеканал «360».

Всего в список комиссии вошли 79 региональных губернаторов, а также представители министерств и ведомств.

Напомним, что правительственная комиссия по вопросам регионального развития России были создана в 2016 году. Ее состав впервые обновили спустя три года. Тогда вице-премьер Виталий Мутко занял пост председателя, а министр экономического развития был назначен на должность его заместителя.