Триполи, 8 марта. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреливают мирные кварталы — об этом сообщают пользователи Facebook.

В социальных сетях появилась информация об обстреле жилых кварталов, расположенных неподалеку от развязки Вади аль-Рабиа, со стороны боевиков ПНС Ливии. По сообщениям пользователей Facebook, огонь ведется из гаубиц — четыре снаряда попали в один из жилых домов, житель получил ранения.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что ПНС провоцировало Ливийскую национальную армию (ЛНА) на ответный огонь. Обстрелы мирных ливийских кварталов не остались незамеченными — ЛНА в окрестностях Триполи уничтожила 142 наемника ПНС Ливии, привезенных на территорию североафриканской страны Турцией.

При этом военнослужащие ЛНА продолжают придерживаться режима прекращения огня с 12 января после призыва российского президента Владимира Путина остановить кровопролитие в Ливии. Однако в ответ на регулярные провокации террористов, прибывших благодаря Анкаре из сирийского Идлиба, ливийская армия оставляет за собой право точечно отвечать на удары со стороны ПНС, убедившись, что при этом не пострадает мирное население триполитании.