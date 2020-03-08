Бледанс в латексном костюме с плеткой посоветовала мужчинам поздравить женщин

Москва, 8 марта. Актриса театра и кино Эвелина Бледанс порадовала подписчиков, опубликовав в своем Instagram пикантное видео, на кадрах которого артистка предстает в БДСМ- костюме.
Эротичное и будоражащее видео, которое не смогло оставить подписчиков равнодушными, было приурочено к Международному женскому дню.
«Мальчики готовы поздравить девочек? Девочки готовы принять поздравления?» — подписала публикацию Бледанс.
На кадрах видео Бледанс продемонстрировала свои актерские способности, нарядившись в откровенный кожаный наряд с шипами и вооружившись плеткой. Откровенный образ актрисы произвел положительное впечатление на подписчиков. При этом многих фанатов покорил голос Бледанс — она намеренно шептала, желая заинтересовать аудиторию. Восхищенные поклонники осыпали звезду комплиментами, передает «Дни.ру».
«Красивая и уверенная в себе», — пишет shakhrai.svetlana.
«С праздником 8 марта тебя Эвелиночка! Счастья, любви и крепкого здоровья тебе. Всегда радуешь нас своей красотой и женственностью», — пишет alena.bulkina.9.
«С 8 марта, милые девушки! Пусть все наши мечты исполнятся!» — добавила insta_work_elena_.
«Странная она, эта Бледанс, наверно поэтому и интересна», — отмечает nataliaostroglazova.
«Мужика бы вам!» — советует irinaandreeva2611.
«Ого!» — пишет limogelen.
«Что с лицом?» — спрашивает fliura_n.
«Красотка! Фигура супер!» — восхищается lolaissakova.
«Какой хороший поздравительный костюм», — отмечает esh_hudeya.