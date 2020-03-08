В «Роснефти» объяснили бессмысленность сделки России с ОПЕК+

Москва, 8 марта. Заключение соглашения с ОПЕК+ для России не имеет смысла. Об этом заявил пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

Он назвал мазохизмом меры, в результате которых рынок освобождается для дорогой американской нефти.

«Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — подчеркнул Леонтьев.

По его словам, в результате заключения соглашения объем предложения на рынке не изменился бы.

«То предложение, которое было сделано, не было партнерским. Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм», — заявил представитель «Роснефти».

Леонтьев отметил, что первоначально договоренности с ОПЕК+ имели значение как не более чем психологический фактор, в результате чего выбывшие ресурсы «полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти».

Он также обратил внимание на то, что кроме США есть другие страны, готовые увеличивать объемы нефтедобычи.

ОПЕК+ — это соглашение о сокращении добычи «черного золота», заключенное в 2017 году между ОПЕК и рядом посторонних государств.

В пятницу, 6 марта, в Вене прошли переговоры о продлении ОПЕК+, в ходе которых стороны не пришли к консенсусу. Саудовская Аравия настаивала на дальнейшем сокращении добычи, а Россия предлагала сохранить действующие объемы.