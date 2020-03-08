Корнилов посоветовал Зеленскому отправить Турчинова не на госслужбу, а в тюрьму

Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказал изданию «Страна.ua» о планах бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка вернуться в большую политику и возглавить Национальный банк — в частности, он стал намекать новому руководству страны о том, ему необходимы «кадры, которые умеют вести переговоры с Международным валютным фондом» (МВФ). Опыт у отставного премьера действительно есть, заявил в интервью Федеральному агентству новостей политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов — однако необходимо понимать, что Украина во времена работы Яценюка на высоком посту находилась совершенно в ином международном положении.

«Тогда Запад готов был давать киевскому режиму все, что угодно, лишь бы только поддержать братоубийственную войну, развернувшуюся в Донбассе. В настоящий же момент западные государства не настолько заинтересованы в эскалации конфликта — и мы видим, что теперь у МВФ есть целый ряд условий, которые никак не будут зависеть от главы Нацбанка, если таковым станет Яценюк (или вообще кто угодно)», — рассказал собеседник ФАН.

Например, одним из таких условий, по мнению политолога, является открытие рынка земли, на что руководитель Национального банка не сможет повлиять никоим образом — так что Яценюк может сколько угодно бравировать своим прошлым, однако в делах на таком посту оно ему не поможет.

«Но при этом, безусловно, это хлебное место, ведь за время нахождения вне власти экс-премьер сильно поиздержался: на содержание дач во Флориде нужны деньги, да и на другие вещи их не особо-то и хватает. Поэтому понять Яценюка, в принципе, можно: человек снова хочет получить какую-нибудь кормушку», — уверен Корнилов.

По его словам, у бывшего главы правительства вполне есть шанс получить новую должность: он действительно неплохо знаком с банковским делом. Однако олигарху Игорю Коломойскому, с подачи которого нынешний руководитель Нацбанка скоро потеряет свой пост, скорее всего, не нужна столь яркая фигура в виде нового руководителя такой важной для него структуры.

Корнилов также прокомментировал тревожные слухи о стремлениях бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова последовать примеру Яценюка и также вернуться в большую украинскую политику. Вместо госслужбы эксперт советует Зеленскому отправить Турчинова в тюрьму.