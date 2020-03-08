Нидерланды пытались обманом заманить россиян на допросы о крушении МН17

Москва, 8 марта. Всплывшие планы Международной следственной группы (JIT) нарушить границы России для поиска свидетелей по делу MH17 подтверждает необходимость внесения в Конституцию РФ принципа о приоритете российского права над международным, заявил юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

«Вне всякого сомнения, все такие действия (по поиску свидетелей на территории другой страны) должны проводиться по соглашению с государством, к которому они имеют непосредственное отношение, а не так, как это хотели сделать в Нидерландах», — констатировал Ремесло в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт пояснил, что такое возможно только, если государство дает на это свое согласие или когда такое расследование проводится с разрешения Совета безопасности ООН. Однако, как подчеркнул он, присутствовали только политически мотивированные действия голландской стороны.

Эту точку зрения полностью разделил и заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Александр Бабаков. Он подчеркнул, что даже просто само обсуждение полностью исключает уважительное отношение к РФ.

«Хотелось бы спросить у прокуратуры Нидерландов, как бы в Амстердаме отреагировали на такие пожелания любого другого государства в отношении них самих. Разговор идет о действиях, направленных на вмешательство во внутренние дела России», — заключил он.

Напомним о том, что международные следователи хотели нарушить границы РФ для поиска свидетелей по делу о крушении MH17, сообщили журналисты независимой платформы Bonanza Media. В их распоряжении попал протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы в Нидерландах в январе 2018 года. Участники обсуждали, как найти свидетелей в России, не предупреждая официальные власти.

6 марта в Генпрокуратуре РФ сообщили, что Россия предоставила Нидерландам все необходимые материалы в ответ на соответствующие запросы. Более того, эксперты РФ дополнительно направили важные данные по обстоятельствам крушения малайзийского самолета в 2014 году в Донбассе. Представитель ГП РФ подчеркнул, что будущие решения окружного суда Гааги, как и суда любого другого иностранного государства, не распространяется на территорию Российской Федерации. К тому же, что Россия не является участницей судебного процесса.