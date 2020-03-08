Путин определил полномочия зампреда Совбеза Медведева

Москва, 8 марта. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев станет ответственным за назначение детского омбудсмена в РФ. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин определил основные полномочия Медведева. Так, согласно официальному документу, заместитель председателя Совета безопасности РФ будет организовывать взаимодействие Совбеза с федеральными органами государственной власти, органами субъектов страны и местного самоуправления. Также в его обязанности будет входить налаживание контактов между Совбезом и организациями, общественными объединениями, органами власти иностранных государств и международными организациями.

В документе за подписью президента подчеркивается, что кроме перечисленных полномочий зампредседателя Совбеза будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России и в формировании государственной кадровой политики, политики в области госслужбы. Кроме того, в задачи Дмитрия Медведева будет входить контроль исполнения указаний и поручений президента.

«Заместитель председателя Совета безопасности РФ <...> назначает на должность и освобождает от должности в администрации должностных лиц, непосредственно ему подчиненных, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка», — отмечается в тексте указа.

Также зампредседателя Совбеза обязана информировать российского президента по вопросам, связанным с обеспечением национальной безопасности. В указе обращается внимание на тот факт, что Медведев должен будет проводить рабочие совещания с членами СБ и иными представителями органов госвласти и организациями.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 января 2020 года подписал указ об отставке Кабинета министров России во главе с Дмитрием Медведевым. Путин в этот же день провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство страны. Уже бывший глава Федеральной налоговой службы принял предложение, после чего Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.