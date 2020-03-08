Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео

Москва, 8 марта. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провели учения в небе над Северным Ледовитым океаном. Полет Ту-142 попал на видео.

Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота провели полет и отработали решение задач в дальней морской зоне. Ту-142 обеспечили топливом истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. Экипажи также отработали дозаправку в воздухе от танкера Ил-78, сообщает телеканал «Звезда».

Самолеты провели в небе более 13 часов и преодолели около 10 тысяч километров. Маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. После успешного выполнения задач Ту-142 провели посадку на один из аэродромов ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе учений для сопровождения российских Ту-142 в небо поднимались британские истребители Typhoon. В британских ВВС заявили, что российские самолеты приблизились «к зоне британских интересов».

Ранее в Сети появилось видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря. В ролике виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем. Как рассказали в Министерстве обороны России, летчики Ту-22М3 выполнили плановый полет, преодолев около 4,5 тысячи километров