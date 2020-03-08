Житель Триполи рассказал о замеченных им трех автобусах с сирийскими наемниками ПНС

Триполи, 8 марта. Три автобуса, наполненные сирийскими наемниками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, привезенными на территорию североафриканского государства Турцией, были замечены на юго-восточной окраине ливийской столицы в районе аль-Фарнадж. Об этом сообщил один из местных жителей Триполи с ником @MstrMax11 в своем Twitter-аккаунте, добавив, что транспортные средства прибыли в сопровождении двух автомобилей Toyota.

Это далеко не первый случай, когда мирные триполитанские жители сообщают о перемещении по городу сирийских наемников оккупационного режима Файеза Сарраджа. Впрочем, неудивительно, ведь Анкара продолжает оказывать военную помощь ПНС, в том числе и пополняя ряды незаконных вооруженных бандформирований, захвативших Триполи, за счет сирийских наемников из Идлиба, привезенных в Ливию на гражданских пассажирских и грузовых самолетах, а также морским транспортом.

Подобная деятельность турецких властей противоречит международным обязательствам Анкары, подтвержденным на международной конференции по внутриливийскому урегулированию, прошедшей 19 января этого года в Берлине. Не стоит забывать, что Турция все так же нарушает эмбарго ООН на поставки вооружений в Ливию, снабжая ПНС оружием, боеприпасами и различной боевой техникой, в том числе и беспилотниками.

Однако именно сирийские террористы, прибывающие десятками и сотнями в Северную Африку, представляют большую угрозу безопасности всего региона. В настоящее время джихадисты совершенно безнаказанно грабят мирных жителей Триполи и даже похищают ливийцев ради получения выкупа. Ранее Федеральное агентство новостей указывало на маршруты, которыми Анкара перевозит завербованных наемников для ПНС из Сирии.