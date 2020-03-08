Артиллерия ПНС Ливии мстит ЛНА за ликвидированных наемников

Триполи, 8 марта. 166-й батальон, подконтрольный так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, наносит удары по складам боеприпасов Ливийской национальной армии в районе Сук аль-Ахад. Об этом пишут пользователи Facebook в личных аккаунтах.

Также в социальной сети сообщается о ликвидации двух сирийских наемников в квартале ар-Рабиш в районе Абу Салим.

Ранее жители Триполи рассказывали стрингеру Федерального агентства новостей (ФАН) о массовом размещении боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии РСЗО «Град» и семи сирийских наемниках, замеченных около вооружения в районе зоопарка в Абу-Салиме.

Кроме того, на территории лагеря Абу Мауз в городе Гарьян жители населенного пункта отметили наличие нескольких единиц РСЗО «Град» и танков, а десять сирийских наемников во главе с турецким инструктором перемещались по Гарьяну в районе Бауабат аль-Хира.

Все полученные данные находят свое подтверждение в обстрелах со стороны бандформирований Триполи.