Путин заявил о необходимости ограничить число президентских сроков для сменяемости власти

Москва, 8 марта. Ограничение числа президентских сроков позволит гарантировать сменяемость власти в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для того чтобы гарантировать сменяемость власти, а для такой страны, как наша, это важно, все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — пояснил глава государства Путин.

Российский лидер также отметил, что отсутствие ограничений количества президентских сроков является нормальной практикой во многих странах. Глава государства напомнил, что относительно недавно подобные ограничения отсутствовали в США.

«В тех же США с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено», — подчеркнул президент.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное голосование предложения, направленные на изменение политической структуры государства. Инициативы российского лидера позволят усилить полномочия парламента и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в России.